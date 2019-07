Rimodulazioni telefoniche: Vodafone multata dall'AGCOM

L'AGCOM ha nuovamente sanzionato Vodafone per le rimodulazioni. Questa volta sotto la mannaia dell'Autorità sono finite le modifiche unilaterali annunciate il 3/9, 13/10 e 10/11 dello scorso anno, a cui è stata contestata la violazione dell'articolo 70 del decreto legislativo del 1 Agosto 2003.

La multa, pari a 580 mila Euro, arriva sulla base di alcune segnalazioni arrivate dagli utenti. A quanto pare infatti in fase di adesione alle offerte tramite il reparto commerciale, gli operatori avrebbero riferito che le promozioni non avrebbero subito alcuna modifica contrattuale, cosa che è avvenuto poco dopo quando Vodafone ha rimodulato anche le offerte winback.

Altri clienti invece hanno lamentato inesattezze legate al diritto di recesso, e come si legge nella delibera "la società, in occasione di varie modifiche unilaterali di contratti di telefonia fissa e mobile, ha fornito agli utenti informative carenti e fuorvianti, rendendo difficoltoso il legittimo esercizio del diritto di recesso e addebitando importi non dovuti in conseguenza del recesso”.

Alla luce di tali motivazioni, l'Autorità ha deciso di sanzionare l'operatore telefonico per un importo pari a 580 mila Euro.

La notizia arriva a pochi giorni di distanza dalle ultime modifiche unilaterali annunciate da Vodafone che entreranno in vigore a partire dal 28/7 e comporteranno un aumento di 2 Euro.

In generale comunque l'estate 2019 sarà caratterizzata da una serie di rimodulazioni anche da altri operatori.