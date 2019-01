Rimodulazioni TIM: l'operatore denunciato all'AGCOM per pratica scorretta

E' di qualche giorno fa la notizia delle nuove rimodulazioni di TIM, che entreranno in vigore il prossimo 25 Febbraio e che come di consueto hanno scatenato il malcontento dei consumatori ed utenti.

L'Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori, tramite un post pubblicato sul proprio sito web ufficiale ha annunciato di aver denunciato l'operatore telefonico all'Antitrust ed AGCOM per pratica commerciale scorretta.

Nella denuncia si legge che TIM ha annunciato di aver aumentato i piani tariffari "senza garantire al consumatore/cliente la conoscibilità della modifica delle condizioni contrattuali e quindi la possibilità di esercitare il diritto di recesso senza il pagamento di penali".

Nello specifico, Emmanuela Bertucci spiega che il messaggio pubblicato da TIM per annunciare le rimodulazioni "viola le disposizioni dell'Agcom che obbliga gli operatori telefonici a comunicare le modifiche contrattuali agli utenti di telefonia mobile con un SMS in cui deve essere scritto "Modifica delle condizioni contrattuali” e deve indicare il contenuto della modifica. TIM non solo omette le informazioni previste dall'Agcom ma sembra addirittura un messaggio promozionale e, di conseguenza, il cliente non interessato a nuove promozioni non utilizzerà il link".

L'ADUC infatti specifica che la pagina internet non è sufficiente per informare i consumatori TIM in quanto non specifica quali piani tariffari saranno interessati dalle rimodulazioni, ma anche perchè "rimanda i consumatori ad un ulteriore passaggio. I clienti ricevono un SMS decisamente equivoco, devono poi andare sul sito di TIM e poi ancora entrare nel proprio profilo personale MyTIM (o crearlo) per sapere a quanto ammonterà l'aumento". Inoltre, "la lettura complessiva della pagina web che parla di “offerte arricchite” e di“promozioni a lui riservate” - insieme alle “novità” menzionate nell’SMS – rafforza nel lettore la percezione che si tratti di una promozione e non di modifiche contrattuali sfavorevoli, tanto più che le informazioni sulla possibilità di recedere senza penali è relegata alla seconda parte della pagina web".

Da TIM non sono arrivate risposte in merito.