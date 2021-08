Rimodulazioni Vodafone per la rete fissa dal 26 ottobre: aumento di 1,99 Euro al mese

Mentre prosegue la promozione sull’offerta Vodafone Internet Unlimited per la rete fissa, l’operatore telefonico ha annunciato che dal 26 ottobre 2021 avranno luogo rimodulazioni sulla rete fissa, per aumenti della spesa mensile pari a 1,99 Euro. Come spesso capita, questi cambiamenti riguarderanno solo alcune offerte specifiche.

Secondo quanto riportato anche da MondoMobileWeb, la modifica unilaterale attuata da Vodafone Italia verrà comunicata ai clienti interessati direttamente tramite l’ultima fattura ricevuta e avrà luogo in quanto è necessario “continuare a investire sulla rete e rispondere al meglio alle nuove esigenze di traffico”. Oltre agli 1,99 Euro in più al mese ci saranno, inoltre, incrementi pari a 0,61 Euro per l’invio della fattura non fiscale in modalità cartacea, aumento in questo caso dovuto all’”obiettivo di impegnarci a ridurre l’impatto ambientale”, invitando così i clienti ad attivare la fattura in formato digitale.

Come avviene in occasione delle rimodulazioni, la società permette ai clienti coinvolti di recedere dal contratto o passare ad altro operatore di telefonia fissa mantenendo lo stesso numero di telefono senza pagare alcuna penale o costo di attivazione, ma solo fino all’ultimo giorno di validità delle condizioni attuali. Il recesso gratuito dovrà essere effettuato compilando il modulo disponibile nei negozi Vodafone, oppure online tramite voda.it/disdetta, o anche via PEC o raccomandata A/R.

Ricordiamo che da settembre sarà anche disponibile la nuova offerta convergente Vodafone Family Plan Netflix Edition con fibra per la rete fissa e accesso a Netflix in un piano unico.