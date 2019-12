Rimodulazioni Vodafone: in vigore i nuovi aumenti di 2,99 Euro

Dopo l'annuncio di qualche mese fa, sono in vigore da ieri i nuovi aumenti di 2,99 euro per i clienti Vodafone di rete fissa. L'operatore telefonico aveva già dato comunicazione della rimodulazione tramite una postilla inserita nella fattura di Ottobre.

Nelle poche righe infatti l'operatore telefonico sottolineava che "a partire dall’8 Dicembre 2019, il costo della tua offerta Internet Unlimited + aumenterà di 2,99 euro al mese, consentendoci di continuare a investire sulla rete per offrirti sempre la massima qualità dei nostri servizi”.

Vodafone non ha diffuso alcun tipo d'indicazione in merito alle offerte e clienti coinvolti, tanto meno se si tratta di una rimodulazione limitata a coloro che avevano sottoscritto alcune promozioni in determinati periodi.

Secondo quanto appreso dai colleghi di MondoMobileWeb, la rimodulazione di ieri potrebbe rappresentare un nuovo scaglione delle modifiche contrattuali partite a Settembre, che hanno seguito quelle estive.

Anche quella del 9 Settembre, rivolta ai clienti di rete fissa, ha portato ad un aumento di 2,99 Euro al mese delle offerte.

Per gli utenti si tratta di un'altra brutta notizia, ma i dati diffusi lo scorso novembre hanno mostrato che le rimodulazioni imposte dall'operatore rosso hanno fatto fuggire 1,5 milioni di clienti.

