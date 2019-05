Rimodulazioni anche per Wind: dal 17 Giugno scattano i nuovi aumenti

Non sembra fermarsi la mannaia degli operatori telefonici nei confronti degli operatori. Quest'oggi ci giunge notizia che è ufficialmente cominciata la nuova campagna informativa via SMS di Wind, attraverso cui la società informa gli utenti di una nuova serie di rimodulazioni che entreranno in vigore il prossimo 17 Giugno.

Ad essere interessate varie offerte ricaricabili. Nell'SMS Wind sostiene che la scelta di applicare queste nuove modifiche unilaterali del contratto è dettata "dall'obiettivo di garantire gli investimenti e contribuire ad assicurare un servizio di qualità".

Il piano Be Wind consentirà di accumulare 1 centesimo per ogni chiamata ricevuta, rispetto ai 3 centesimi precedenti e 2 centesimi per ogni SMS ricevuto, per un massimo di 100 Euro accumulabili nell'anno solare. Tra gli operatori che concorrono per il bonus si aggiunge anche Iliad, mentre non sono presenti in lista Wind e Tre.

Modifiche unilaterali anche per le opzioni Pieno Voce e Pieno SMS, a cui si aggiunge Iliad tra gli operatori che concorrono per il bonus per chiamate ed SMS ricevuti.

Sempre dal 17 Giugno, coloro che esauriranno il credito potranno continuare ad utilizzare la promozione a 0,99 Euro per due giorni. Tale costo sarà applicato anche nel caso in cui il credito dovesse esaurirsi dopo il pagamento di un costo d'attivazione per una nuova offerta o di un altro costo relativo alle opzioni.

Tutti i dettagli delle rimodulazioni sono accessibili sul sito web Wind Informa.

La rimodulazioni si aggiungono a quelle annunciate negli scorsi giorni da parte di Vodafone e TIM.