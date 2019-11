Rimossa da App Store 'Like Patrol', l'app che differenziava i like a donne e uomini

Lo scorso Ottobre Instagram ha rimosso la scheda "Seguiti" per evitare che gli utenti potessero abusarne per stalkerare le persone. Quest'oggi ci giunge notizia che Apple ha rimosso dal proprio App Store l'applicazione "Like Patrol", a seguito delle segnalazioni dello stesso social network.

Alla fine dello scorso mese infatti Instagram avrebbe inviato una lettera di cessazione agli sviluppatori di Like Patrol, in quanto consentiva di tracciare le attività delle persone seguite.

Secondo quanto riportato, Like Patrol includeva una serie di funzionalità che andavano oltre il tab "Seguiti": CNET riferisce che l'applicazione avvisava le persone quando un determinato utente interagiva con il post di un uomo ad una donna, grazie ad un sofisticato algoritmo che riusciva a capire se un post "fosse di una persona attraente".

Un portavoce di Facebook, parlando con CNET lo scorso Ottobre aveva affermato che Like Patrol è stata in grado di rintracciare gli utenti di Instagram analizzando a fondo i profili ed ottenendo dei dati, il che viola le politiche di Instagram.

Apple dal suo canto ha affermato che la rimozione è stata presa in quanto l'applicazione ha violato le linee guida dell'azienda, ma non ha diffuso alcuna comunicazione in merito. Da parte degli sviluppatori non sono arrivate risposte a riguardo, vi terremo aggiornati.