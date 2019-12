Rimosse, in Basilicata, delle scorie nucleari americane sepolte negli anni 60

Mercoledì 18 dicembre la SOGIN, società dello Stato italiano responsabile dello smantellamento degli impianti nucleari italiani e della gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, ha rimosso un blocco di scorie radioattive posto all'interno di una "fossa irreversibile" nel comune di Rotondella, provincia di Matera.

Cos'è una fossa irreversibile? Sono quelle fosse in cui venivano posti i rifiuti radioattivi, dopo essere stati cementanti, negli anni 60. Si credeva che la tecnica fosse irreversibile, tuttavia, una tecnica sviluppata proprio dalla SOGIN ha permesso l'estrazione e la rimozione del blocco radioattivo dal terreno.

L'enorme blocco ha una massa di 130 tonnellate e un volume di 54 metri cubi, ed era riposto a 6.5 metri di profondità sotto terra all'interno del Centro di ricerche Enea Trisaia, dove venne istituita negli anni 60 l'Itrec, l’impianto di trattamento e rifabbricazione degli elementi di combustibile. In questo luogo si provò a sperimentare con il nucleare. Un esperimento che non finì tanto bene. Le barre (84) di combustibile nucleare arrivarono direttamente dagli USA, e gli scienziati italiani provarono a sviluppare energia da barre di uranio-torio, non riuscendoci.

Il monolito contenente i rifiuti tossici venne diviso in quattro sezioni (dove vennero inseriti tutti gli oggetti utilizzati: dai camici degli scienziati all'acqua in cui era contenuto il materiale radioattivo) e collocato all'interno del buco, chiamato Fossa 7.1. Allora, per ridurre i rischi di contaminazione le scorie venivano interrate e coperte dal cemento rendendole inaccessibili. Oggi, invece, si tengono i depositi in superficie e vengono controllati continuamente.

I rifiuti tossici estratti, che impiegheranno diversi secoli per terminare il decadimento radioattivo, sono stati trasportati in un deposito temporaneo, in attesa di quello definitivo. "È un onore iniziare il mio mandato con questo evento", dichiara Luigi Perri, neo presidente di Sogin al IlMessaggero. "Questa è stata la prima volta che si è sviluppata un'attività di bonifica di questo tipo."