Rimossi da Amazon Italia i prodotti Aukey ed Mpow: avevano recensioni false?

Amazon ha rimosso dal portale italiano e di altre nazioni i prodotti a marchio Aukey ed Mpow, popolari per caricabatterie, cavi, powerbank, cuffie ed in generale accessori per smartphone e gadget portatili. Secondo quanto emerso, le motivazioni sarebbero legate alla scoperta di recensioni false, che sono vietate dalla policy Amazon.

Come riportato da CNET, la rimozione arriva a pochi giorni dalla pubblicazione del rapporto di sicurezza di Safety Detectives, che ha portato alla scoperta di una truffa che prevedeva l'invio di prodotti gratuiti in cambio di recensioni entusiastiche da parte degli utenti Amazon. Non è chiaro she anche Aukey ed Mpow siano implicate nel rapporto e quindi nella truffa, che conta oltre 75mila account Amazon.

Resta il fatto che anche su Amazon Italia, se si prova a cercare un prodotto Aukey o Mpow, si visualizza un messaggio d'errore generico.

Un portavoce di Amazon, in risposta ad una richiesta di commento da parte di CNET, non ha menzionato alcun marchio ma ha affermato che "vogliamo che i clienti Amazon acquistino con fiducia sapendo che le recensioni che leggono sono autentiche e pertinenti. Abbiamo politiche chiare sia per le recensioni, che vietano abusi. La nostra community è presente e sospendiamo, vietiamo e intraprendiamo azioni legali contro coloro che violano queste norme".