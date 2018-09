Rimosso il greatest hits di Lucio Battisti da Spotify e Deezer. Sony presenta un esposto

E' stato rimosso dalle piattaforme di streaming il greatest hits di Lucio Battisti che aveva fatto la sua comparsa nel corso del fine settimana, per la contentezza dei numerosi fan del cantautore scomparso vent'anni fa.

Sony Music ha provveduto a diffondere un lungo comunicato per fare chiarezza sulla questione, definendo l'operazione "di natura illecita" ed annunciando iniziative legali per "inibire la continuazione ed ottenere il risarcimento del danno subito".

Nella lunga lettera firmata dai legali del colosso giapponese, si legge che "in relazione alla recente pubblicazione di Exitos en español (Remastered) e Il meglio di Lucio Battisti (Remastered) sulle piattaforme di streaming musicale Spotify, Deezer e Amazon Music da parte di una non meglio identificata etichetta 'Universal digital enterprises', la Sony Music Entertainment Italy Spa precisa che si tratta di una operazione di natura illecita in quanto realizzata con registrazioni fonografiche di sua proprietà la cui titoplarità appare, sulla base delle prime informazioni in possesso della società, usurpata dalla citata "Universal Digital Enterprises".

Sony ha anche denunciato l'accaduto alla FPM, la Federazione contro la Pirateria Musicale e Multimediale, affinchè i commissari possano "svolgere le opportune indagini" su quanto accaduto tra venerdì e domenica. Gli avvocati hanno anche diffidato "gli autori dell'illecito a desistere da ulteriori sfruttamenti non autorizzati del proprio catalogo in considerazione delle gravi responsabilità civili e penali che tali utilizzazioni non autorizzate comportano".

Da parte di Spotify e Deezer non è arrivata alcuna dichiarazione in merito, ma nel giro di qualche ora un qualche tipo di commento potrebbe diventare obbligatorio viste le mosse di Sony.