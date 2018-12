Rimuovere lo sfondo dalle immagini? Ci pensa l'IA di questo tool online gratuito

L'intelligenza artificiale sta facendo passi da gigante. I campi in cui essa opera sono sempre di più e i benefici che ciò comporta saranno presto sotto gli occhi di tutti. Ebbene, oggi vogliamo mostrarvi una prima applicazione di questa tecnologia: un tool online gratuito in grado di rimuovere perfettamente lo sfondo in pochi secondi.

Stando anche a quanto riportato dai soliti colleghi di The Verge e come potete vedere dalle immagini presenti in allegato alla news, il sito Remove Image Background consente di caricare una qualsiasi foto di una persona e di rimuovere lo sfondo trasformando l'immagine in un PNG. Abbiamo effettuato diverse prove, come quella legata alla foto di Angelina Jolie che potete vedere qui sopra, e il risultato è particolarmente sorprendente.

Remove Image Background fa uso di una complessa intelligenza artificiale per rilevare il corpo della persona in primo piano ed è in grado di distinguerlo e tagliarlo dallo sfondo in pochi secondi. L'unica limitazione al momento è costituita dal fatto che ci debba ovviamente essere un soggetto in primo piano. Il tool non è infallibile, ma nella maggior parte dei casi è in grado di svolgere il suo lavoro. Considerando che si tratta di un servizio gratuito, l'intelligenza artificiale lavora piuttosto bene.