Rimuovere un watermark da un'immagine? Un controverso tool IA può farlo

Dopo aver trattato l'arrivo del nuovo classificatore IA di OpenAI, torniamo a soffermarci sul mondo dell'intelligenza artificiale. Questa volta, si fa riferimento a un controverso tool che promette di rimuovere i watermark dalle immagini in pochi clic.

In particolare, come riportato da The Verge e Creative Bloq, uno strumento offerto da Pixelbin.io sta generando un po' di preoccupazioni all'interno del mondo artistico. Infatti, in un contesto in cui gli artisti stanno protestando contro le IA, l'esistenza di un tool che promette di poter potenzialmente togliere i watermark potrebbe portare a ulteriori problematiche lato copyright.

Questo anche considerando che si tratta di un servizio gratuito e accessibile direttamente mediante un qualsivoglia browser per la navigazione Web. Infatti, contestualmente al portale di WatermarkRemover.io si legge sin in apertura: "Rimuovi filigrane dalle tue immagini per GRATUITO". Al netto della traduzione, anche la frase successiva lascia spazio a pochi dubbi: "elimina tutte le filigrane dalle tue immagini utilizzando la nostra potente tecnologia IA".

Si fa dunque riferimento a un tool per certi versi controverso, che sta facendo discutere per via dei potenziali utilizzi che ne potrebbero derivare. Ad esempio, The Verge fa notare come il tutto sembrerebbe risultare "sorprendentemente efficace sulle immagini stock". Sembra insomma che l'intelligenza artificiale sia destinata a far discutere ancora a lungo, sotto più punti di vista.