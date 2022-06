Rincari DAZN, la questione finisce in Parlamento: chiesta un'audizione in commissione

L’annuncio dei nuovi prezzi di DAZN continua a far discutere ed a suscitare reazioni non solo degli utenti, ma anche dei politici, essendo il calcio una delle principali industrie del nostro paese.

Il Parlamentare Daniele Belotti, senza mezzi termini ha spiegato che “così si specula sulla passione dei tifosi” e per questo motivo ha provveduto a presentare un’interrogazione parlamentare ed ha chiesto al Governo di intervenire per andare incontro ai diritti degli utenti.

“A livello parlamentare ho richiesto un’audizione dei vertici di Dazn e della Lega calcio nelle commissioni congiunte Cultura, sport, istruzione e Telecomunicazioni. Inoltre, settimana prossima ho intenzione di presentare anche un esposto all’Agcom e all’Antitrust, per verificare il rispetto delle norme legate alla concorrenza e ai diritti dei consumatori. Non è possibile raddoppiare le tariffe da un anno all’altro, quando di fatto si ha il monopolio sull’offerta. Per non parlare della qualità del servizio e dei continui disservizi nello streaming” ha affermato Belotti, tifoso dell’Atalanta.

Tuttavia, è improbabile che queste iniziative, che si aggiungono alla richiesta presentata dal Codacons a DAZN, riescano a smuovere qualcosa. L’amministratore della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha già spiegato che i prezzi di DAZN sono in linea con quelli di altri player europei.