Ring lancia Battery Video Doorbell Pro, il videocitofono a batteria più avanzato al mondo

Poco meno di un anno è passato dal lancio di Ring Intercom da parte di Amazon, ma già il colosso dell'ecommerce è pronto a presentare la sua nuova generazione di videocitofoni smart: Ring, infatti, ha appena svelato Ring Battery Video Doorbell Pro, il citofono a batteria più avanzato di sempre.

L'idea alla base del prodotto è quella di offrire un'alternativa alimentata a batteria ai videocitofoni tradizionali, evitando così un collegamento diretto all'impianto elettrico e, magari, dei lavori per la sua realizzazione. Inoltre, Ring Battery Video Doorbell Pro unisce all'alimentazione a batteria tutte le caratteristiche della gamma di videocitofoni Pro di Ring, come l'elevata accuratezza nella rilevazione dei movimenti.

Per questo, Battery Video Doorbell Pro ha una rilevazione 3D del movimento, che utilizza la tecnologia radar e che rende precisi e accurati gli avvisi di movimenti del citofono. La tecnologia radar consente agli utenti di avere una panoramica aerea dell'ingresso di casa e di ricevere avvisi limitati ad alcune aree selezionate, offrendo così delle informazioni specifiche in termini di luoghi e momenti della rilevazione.

Per quanto riguarda la qualità dell'immagine, Ring Battery Video Doorbell Pro registra video in HD a 1536p, mentre la nitidezza dei contenuti è migliorata da un obiettivo allineato attivamente con dei sensori ottici e dall'elaborazione dinamica delle immagini con compressione ad alta efficienza, che dunque non sacrifica i colori né nella funzione Live View né nelle registrazioni. Inoltre, c'è anche la feature Low-Light Sight per le riprese a bassa luminosità: Ring, a tal riguardo, spiega che "basta l'illuminazione di un lampione in strada o nel cortile per permettere a Battery Video Doorbell di restituire colori nitidi anche al buio".

Ovviamente, il videocitofono a batterie di nuova generazione è pienamente compatibile con tutti gli altri dispositivi Ring ed è integrato con Alexa, che permette di attivare la modalità Live View con le parole "Alexa, mostra la porta di ingresso". Ring Battery Video Doorbell Pro uscirà il 20 marzo su Ring.com e su Amazon, e sarà acquistabile al prezzo di 229,99 Euro.