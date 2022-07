Ringiovanire le cellule del nostro cervello? Assurdo ma vero

Uno studio condotto da un gruppo di ricercatori dell'università di Stanford negli USA sembrerebbe dimostrare che, forse, ringiovanire il cervello è possibile. Per quanto possa apparire assurdo, questa scoperta potrebbe migliorare la vita di migliaia di persone.

La ricerca è stata condotta su topi da laboratorio, con l'obiettivo di valutare se sia effettivamente possibile ciò che ad oggi viene considerata fantascienza, ovvero tornare indietro nel tempo. Per riuscire nell'impresa, ai topi più anziani è stato somministrato del liquido cerebrospinale(liquor) di topi più giovani.

Il liquor è infatti, una sostanza fondamentale per il cervello poiché lo protegge all'interno della scatola cranica e a quanto pare, sembrerebbe avere ulteriori proprietà finora sconosciute. I risultati della ricerca sono stati sorprendenti poiché suggeriscono, che a seguito della somministrazione, vi sia un miglioramento della memoria nei topi sottoposti ad esperimento.

Sembrerebbe infatti attendibile come il liquido cerebrospinale di animali più giovani possa essere in grado di ripristinare e riattivare cellule neurali più deteriorate e oramai "invecchiate". Bisogna sottolineare che sino ad oggi, erano noto che il liquor fornisse sostanze nutritive e fattori di crescita, tuttavia, le sua capacità "anti-invecchiamento" non erano conosciute.

Si tratta di uno studio che potrebbe rappresentare un enorme primo passo, atto a dimostrare le nuove potenzialità del liquor, e a far luce sulle possibilità di trattamento contro l'invecchiamento cognitivo e di conseguenza contro lo sviluppo di malattie neurodegenerative correlate ad esso. La ricerca è stata infatti per ora, testata su topi ma, i ricercatori si augurano che possano essere condotti nuovi studi sulla correlazione tra liquido cerebrospinale e invecchiamento cognitivo nella specie umana.

Oramai il confine tra realtà e fantascienza diventa sempre più sottile. Un altro gruppo di scienziati, è riuscito a ringiovanire le cellule della pelle.