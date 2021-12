Si rinnova l'appuntamento con la Prima della Scala: Rai 1 la trasmetterà in Dolby Surround

Si rinnova l'appuntamento con la Prima della Scala. Dopo la trasmissione della Prima della Scala 2020, anche in questo 2021 la TV di Stato proporrà la diretta sulla propria rete ammiraglia Rai 1, oltre che sui canali tematici.

Il prossimo 7 Dicembre a partire dalle 17.45, in diretta su Rai Cultura e su Rai 1 anche in alta definizione al canale 501, gli appassionati potranno seguire l'evento culturale più importante dell'anno, che vedrà protagonista l'orchestra diretta da Riccardo Chailly, il regista Davide Livermore e le voci di Anna Netrebko, Luca Salsi, Francesco Meli e Ildar Abdrazakov. L'appuntamento sarà trasmesso anche sulla piattaforma proprietaria RaiPlay, dove sarà visibile per quindici giorni dopo la prima, oltre che su Radio3.

Anche in questo 2021, l'emittente pubblica ha dato ampio spazio alla qualità audio e video. Manca all'appello ancora il 4K, ma la Rai ha comunque messo sul campo 13 telecamere in alta definizione, 45 microfoni nella buca d'orchestra ed in palcoscenico, 11 radiomicrofoni dedicati ai solisti e 50 persone tra cameraman, microfonostici, tecnici audio e video. Presente l'audio il Dolby Surround 5.1, che immergerà ulteriormente gli spettatori nella magia della rappresentazione del Macbeth di Giuseppe Verdi. Per i non vedenti la trasmissione sarà corredata da autiodescrizione.