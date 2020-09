Rinnovata la Carta del Docente, Azzolina: 'ampliato pacchetto di hardware acquistabili'

Il Ministro della Pubblica Istruzione, Lucia Azzolina, ha annunciato che anche per l'anno scolastico 2020/2021, iniziato da pochi giorni in tutta Italia, è stata rinnovata la Carta del Docente e quindi il bonus da 500 Euro destinato ai professori per l'acquisto di hardware o software. Le novità però non finiscono qui.

Nelle FAQ pubblicate, infatti, il Ministro ha anche annunciato che è stata prorogata fino al 31 Dicembre 2020 la possibilità di acquistare dispositivi per l'utilizzo professionale, anche per la didattica a distanza.

Di conseguenza, è stata espansa la platea di hardware che sono compatibili con la Carta del Docente: rientrano infatti nel pacchetto hardware/software anche "tutti i programmi e le applicazioni, (disponibili in formato elettronico, disponibili in cloud, scaricabili online o incorporati in supporti quali memorie esterne, CD, DVD, Blue Ray), destinati alle specifiche esigenze formative di un docente, come ad esempio programmi che permettono di consultare enciclopedie, vocabolari, repertori culturali o di progettare modelli matematici o di realizzare disegni tecnici, di videoscrittura, di editing e di calcolo (strumenti di office automation), stampanti 3D".

A questi si aggiungono ovviamente anche libri, riviste, biglietti per i musei ed eventi culturali, corsi di aggiornamento e master e corsi di laurea.

La richiesta può essere effettuata dai docenti di ruolo attraverso il sito web dedicato: basta effettuare il login con le credenziali SPID.