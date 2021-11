Il rinnovo del Black Friday 2021 di MediaWorld? Diversi prodotti già sold out

Ci perdonerete se per una volta tratteremo le offerte in un modo un po' diverso dal solito, ma risulta un po' difficile non analizzare l'argomento: MediaWorld ha rinnovato la sua iniziativa legata al Black Friday 2021, quella che coinvolge anche il gruppo musicale Elio e le Storie Tese per intenderci, ma la situazione è un po' "atipica".

Infatti, visitando il portale ufficiale di MediaWorld nella serata del 18 novembre 2021, ovvero a relativamente poche ore dal lancio della rinnovata iniziativa "Black Friday" (che è stata "riproposta" proprio a partire dal 18 novembre 2021), non si può fare a meno di notare che diversi prodotti popolari sono già sold out.

Per farvi degli esempi concreti, tra le migliori offerte che eravamo riusciti a scovare c'era Samsung Galaxy S21 5G da 128GB a 599 euro (anziché 879 euro). Peccato che al momento in cui scriviamo il dispositivo non risulti disponibile: lo smartphone non si riesce ad acquistare online a questo prezzo in nemmeno una colorazione. L'ottima promozione relativa a TCL 20 Pro 5G a 274,50 euro (al posto di 549 euro)? Sold out, sia nella variante Marine Blue che in quella Moondust Grey.

Perlomeno un Samsung Galaxy A32 in colorazione Awesome Black a 189,99 euro (anziché 279,99 euro) sarà disponibile, no? Sapete già la risposta (anche se in quest'ultimo caso per fortuna, perlomeno al momento in cui scriviamo, sono disponibili altre colorazioni). In campo PC andrà meglio? Provate a partire dalla pagina del Black Friday di MediaWorld, premere sul riquadro "15% di sconto su tutti i Notebook e Desktop gaming" e scorrere verso il basso: troverete parecchi "Prodotto non disponibile".

Insomma, abbiamo provato a segnalarvi le promozioni tech più valide legate all'iniziativa, ma spesso, non appena trovavamo qualcosa di intrigante, l'indicazione che non avremmo voluto vedere si presentava inesorabile. In ogni caso, non fraintendeteci: l'iniziativa di MediaWorld include miriadi di prodotti e parecchi sono ancora disponibili al momento in cui scriviamo.

Potrebbe dunque interessarvi approfondire in prima persona il tutto, ma sicuramente era interessante analizzare il fatto che diversi modelli particolarmente noti sono già sold out dopo relativamente poche ore. Chiaramente il periodo è quello che è per il mondo tech e non c'è un "colpevole", ma va detto che la situazione è "atipica".