Rinomato tipster gela i fan: Samsung Galaxy Watch 5 Pro 'deluderà il pubblico'?

La gamma di smartwatch Samsung Galaxy Watch 5 è certamente una delle più attese dai consumatori alla luce della sua natura top di gamma, ma i tipster del settore non sono così positivi al riguardo. Anzi, il rinomato Ice Universe ha gelato i fan affermando semplicemente che il Samsung Galaxy Watch 5 Pro potrebbe deluderci.

Ebbene sì, il lussuoso Galaxy Watch 5 Pro in vetro zaffiro e titanio potrebbe essere il modello più deludente della gamma, composta secondo le indiscrezioni attuali dalle tre varianti Heart-S, Heart-L e Heart-Pro. Esse dovrebbero essere, senza nomi in codice, rispettivamente i Galaxy Watch 5 base da 40 e 44 millimetri e, infine, il modello Pro; manca, pertanto, una versione Classic come nel caso della quarta generazione attuale.

Proprio su quest’ultima è stata implementata la lunetta girevole, una feature che ha caratterizzato gli smartwatch Samsung di fascia alta rendendoli unici nel settore ma che potrebbe mancare sul Galaxy Watch 5 Pro. Escludendo, difatti, la sua dotazione nelle versioni Vanilla il Pro rimane l’unico con la chance di ereditare un contorno del quadrante girevole.

Al momento questo resta un semplice rumor che va preso assolutamente con le pinze, ma gli occhi degli appassionati e dei consumatori interessati sono già puntati su di esso alla ricerca di conferme o smentite ufficiali. Ovviamente, dovremo aspettare l’avvicinamento del lancio sul mercato per ottenere le informazioni desiderate.

