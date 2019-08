Abbiamo rintracciato la resistenza agli antibiotici milioni di anni nel passato

Una nuova ricerca ha ripercorso la storia degli antibiotici e della resistenza agli antibiotici negli ultimi 350-500 milioni di anni, uno studio sulla genealogia dei microrganismi che potrebbe aiutare la nostra battaglia contro i superbatteri.

Il team si è concentrato su una classe di antibiotici chiamati glicopeptidi e sul loro modo di evolversi nel corso dei millenni. La vancomicina, un glicopeptide, è definita ad esempio come un medicinale essenziale dall'Organizzazione mondiale della sanità.



Questi antibiotici sono costantemente minacciati della resistenza agli antibiotici, poiché i batteri si evolvono per resistere anche alle migliori medicine. I ricercatori speravano quindi di trovare indizi per vincere questa guerra e superare le difese che i microbi stanno costruendo.



"I risultati che abbiamo ottenuto in questo studio offrono una lente preziosa attraverso la quale considerare l'attuale crisi antibiotica", afferma il biochimico Nicholas Waglechner, della McMaster University, Canada.



Tracciare i glicopeptidi nel tempo non è facile, in quanto questi antibiotici sono prodotti dagli Actinobacteria, un importante filone di microbi presenti nel suolo.



Per tracciare la sintesi degli antibiotici glicopeptidici nel tempo, i ricercatori hanno dovuto rivolgersi a gruppi di geni biosintetici (BGC) che possono contenere geni non solo per la produzione e la regolazione di questi glicopeptidi, ma anche per la loro resistenza. Ma i BGC possono variare nella loro composizione chimica e, ognuno può avere il proprio albero genealogico separato.



I ricercatori hanno scoperto che la resistenza al glicopeptide è sorta negli attinobatteri nello stesso periodo dei geni responsabili della produzione degli antenati della vancomicina, circa 350-500 milioni di anni fa.



Potremmo essere in grado di produrre farmaci migliori apprendendo questo contesto evolutivo. La prova della resistenza agli antibiotici viene ora trovata in alcuni dei luoghi più remoti della Terra e persino nello spazio.



Non tutto è perduto. Gli scienziati continuano a scoprire nuove possibilità per sviluppare la prossima ondata di antibiotici.



"Le nostre scoperte sono di notevole interesse", afferma il biochimico Gerry Wright, della McMaster University in Canada.