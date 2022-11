Rinunciare alla masturbazione potrebbe salvarti la vita e il motivo è questo

Nell’era dell’internet, tutti noi siamo quotidianamente esposti a informazioni di ogni tipo, anche quelle concernenti tematiche più “scottanti”. Un grandissimo quantitativo di ricerche sull’autoerotismo fa luce sulle conseguenze della pratica, ma spesso tendiamo a credere alle nozioni che ci fanno più comodo o che ci aggradano.

Negli ultimi anni è esplosa la sfida social nota come “No Nut November”, che prevede un periodo di “disintossicazione” da masturbazione. Negli Stati Uniti d’America, abitudini di questo tipo sono fortemente sdoganate, infatti non sono rari gruppi digitali (o fisici) che hanno il fine di creare comunicazione tra chi vorrebbe accantonare questa usanza che, non raramente, tende a diventare una dipendenza.

“Oggi segna il giorno 90. Non avevo idea di aver resistito per 3 mesi perché non controllavo spesso la mia serie di interruzioni, forse una volta ogni 1-2 settimane, cosa che penso fosse la chiave della mia astinenza”, ha scritto il Redditor Vyxize. Questi soggetti ammettono di avvertire una serie di benefici che hanno migliorato sensibilmente la loro vita, anche se hanno ammesso che questi avrebbero potuto essere effetti placebo.

“Durante questi 90 giorni, ho sperimentato più energia, il mio cervello ha smesso di sessualizzare cose normali e l’annebbiamento mentale è praticamente scomparso”, hanno scritto. Ma c’è davvero qualche vantaggio nell’astenersi dalla masturbazione?

I risultati che più vengono messi in mostra nella comunità “nofap” sono l’aumento del testosterone e dell’energia, ma molte sono le prove che smentirebbero questi benefici. Come sottolinea l'Australian Healthy Male, questa idea si basa su un piccolo (e ritrattato) studio che ha rilevato che i livelli di testosterone nei maschi sono aumentati dopo sette giorni di astensione dal sesso o dalla masturbazione, mentre altri hanno constato un aumento dell’ormone a seguito di un regolare appuntamento di autoerotismo.

D’altro canto, una ricerca ha fatto luce sulla diminuzione della possibilità di contrarre il cancro alla prostata nel caso in cui un soggetto raggiunga, almeno 21 volte al mese, l’orgasmo. Inoltre, i rapporti sessuali e la masturbazione aumenterebbero la produzione di serotonina, un neurotrasmettitore che detta regole al nostro organismo circa il sonno.

Probabilmente, ciò che riscontra la comunità “nofap” è un senso di soddisfazione tale da indurre il nostro organismo a pompare tutta quella serie di neurotrasmettitori che ci fanno sentire appagati per aver fatto una cosa buona. Ognuno di noi esseri umani sa quanto la masturbazione o il sesso sia presente nella propria vita; perciò, categorizzare la pratica come “benefica” solo perché ha dei buon riscontri scientifici è grossolano. Probabilmente, il sentirsi “schiavi” o in balia dell’abitudine ci provoca molto più disagio psicologico, il quale può facilmente trasformarsi anche in un annichilimento di stampo fisico.

Ergo, non abbiamo ancora una risposta ineluttabile per il quesito “è meglio masturbarsi o no?”; tuttavia, mi permetto di fare una considerazione personale: l’idea dei nostri amici anglofoni, di creare spazi virtuali volti alla comunicazione tra persone che hanno a cuore questa tematica, la trovo davvero una gran bella cosa, dato che troppo spesso viene sminuita la dipendenza da masturbazione perché ci sono molti riscontri scientifici che giustificano l’atto, non dando la giusta importanza ai casi più singolari.