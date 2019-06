Rinunciate ai rimborsi per la fatturazione a 28 giorni? TIM ha un regalo per voi

Al momento non è nota la trada che intraprenderà il Consiglio di Stato sulla questione relativa al sistema di fatturazione a 28 giorni che il Governo Gentiloni ha mandato in pensione. Qualche mese fa infatti è arrivata la non decisione che ha rinviato ulteriormente le notizie per gli utenti.

Nel frattempo però gli operatori telefonici si stanno già muovendo. E' il caso di TIM, che come riportato dai colleghi di Tariffando propone a partire da oggi una soluzione compensativa per tutti i (tanti) utenti che sono stati oggetto del vecchio sistema di fatturazione.

L'operatore telefonico, infatti, propone a tutti coloro che avevano attivato un'offerta prima del 31 Marzo 2018, una vasta gamma di servizi in regalo per sei mesi. A patto di rinunciare ai rimborsi.

TIM, infatti, propone l'attivazione gratuita per sei mesi di un servizio a scelta tra TIM Vision, Chi è, Extra Voice, Voce Internazionale o Max Speed.

L'attivazione può essere chiesta chiamando il 187 o tramite l'applicazione MyTim fino al 31 Ottobre. A partire da sei mesi dalla data di attivazione, l'opzione in questione si disattiverà in automatico e non sarà addebitato alcun tipo di importo sulle fatture precedenti.

Come indicato dal sito ufficiale, si tratta di "una soluzione compensativa, alternativa alla restituzione dei giorni erosi di cui alla delibera AGCom n. 269/18/CONS", che prevede appunto il rimborso.