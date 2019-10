Ha rinunciato allo smartphone per un anno, è vicina a vincere 100mila Dollari

Alla fine dello scorso anno Vitamin Water ha lanciato un contest da 100.000 Dollari in cambio di un anno senza smartphone. Tra le oltre 100mila adesioni, è stata scelta Elana Mugdar, una 29enne del Queens, a cui è stato regalato un cellulare Kyocera in cambio dell'iPhone 5s.

La giovane scrittrice grazie al dispositivo ricevuto un omaggio è in grado di effettuare chiamate ed inviare messaggi di testo, ed al termine dei 365 giorni dovrà sottoporsi ad un test della verità che permetterà di capire se ha infranto il fioretto o meno. Chiaramente, oltre al telefono le è comunque consentito di accedere al computer (sia desktop che laptop) ed agli smart speaker.

7news riporta che Mugdan ha completato i primi otto mesi con successo e parlando con media ha affermato che l'allontanamento dallo smartphone l'ha resa più consapevole di alcune delle sue cattive abitudini. Ovviamente non sono mancate le situazioni in cui il suo iPhone le avrebbe facilitato la vita: ad esempio una volta è rimasta quasi bloccato all'aeroporto perchè aveva scritto un numero di telefono in modo errato e non aveva modo di trovare quello giusto. Altre volte non è stata in grado di chiamare Uber o un taxi.

Un'altra volta invece mentre guidava a tarda notte in un'area sconosciuta, sulla macchina si è accesa una spia per il controllo del motore, e dal momento che il cellulare è sprovvisto di GPS, non sapeva dove fosse ed a chi poteva rivolgersi nel caso in cui l'auto si fosse fermata.

La 29enne ha anche confessato che i primi tempi mesi senza social, video e foto sono stati duri e si è sentita isolata dal mondo, ma nonostante ciò afferma che al termine della sfida non tornerà più ad usare uno smartphone.