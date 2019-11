Rinvenuta una barca vichinga usata come bara all'interno di un altra più antica

In Norvegia è stata portata alla luce una barca contente la salma di una donna vichinga, sepolta a sua volta all'interno di un’altra imbarcazione appartenente ad un guerriero morto tempo prima.

La scoperta è avvenuta nella zona centrale della Norvegia, per l’esattezza a Vinjeora, ed ha sorpreso gli archeologi. La tomba apparteneva ad un’importante donna Vichinga del IX secolo. Che la donna ricoprisse un ruolo gerarchicamente alto nella società dell’epoca lo si evince dal fatto che la sepoltura aveva un ricco corredo ed il corpo della defunta era vestito con abiti dai materiali ricercati per l’epoca, con spille decorate di bronzo, collane di perle, vari gioielli, strumenti che si usavano nella tessitura, del cibo ed una testa di mucca.

Come da prassi vichinga il corpo della defunta venne inserito all'interno di un’imbarcazione dalla forma allungata. La cosa strana che hanno osservato gli archeologi è che la barca con il corpo della donna è stata seppellita all'interno di un'altra imbarcazione-tomba più grande appartenente ad un guerriero vichingo, morto all'incirca cento anni prima. Perché, dunque, non è stata scavata una tomba nuova dove adagiare la donna? Perché deporre l’imbarcazione-tomba della donna dentro un'altra imbarcazione più grande precedentemente sepolta?

La nave più antica e imponente è stata poi sotterrata nuovamente insieme a quella più recente contenente le spoglie della donna. Perché, dunque, disseppellire la tomba dell’uomo vichingo ed adagiare, sopra suoi resti, quelli della donna nella sua imbarcazione? Quale rapporto esisteva tra i due visto che a separarli intercorrevano ben cento anni? Se non a tutte, almeno a parte di queste domande potrebbe rispondere il test del DNA.

La risposta a questa inusuale pratica di sepoltura potrebbe essere ricercata nel grado di parentela dell’uomo e della donna. Non solo. Probabilmente, come ci spiegano gli archeologi, i due sono stati sepolti insieme per contrassegnare quel terreno come proprietà di famiglia visto che quella vichinga era una società che non possedeva documenti legali scritti. Tuttavia, se queste risposte siano corrette o meno lo si potrà scoprire, probabilmente, dopo ulteriori analisi sui resti e ricerche sulle salme.