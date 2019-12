Rinvenuta in Messico una vasta area archeologica risalente all'epoca d'oro dei Maya

E’ stato scoperto, in Messico, un sito archeologico con varie strutture ed un tempio risalenti al periodo di massimo splendore del popolo dei Maya.

Sappiamo che i Maya sono una popolazione vissuta nel sud America che è stata capace di creare strutture monumentali e magnifiche, con un complesso sistema sociale e una scrittura molto avanzata nonché all’avanguardia per le loro conoscenze astronomiche. I Maya hanno vissuto in un territorio che comprende l’odierna zona a sud del Messico, il Guatemala, il Belize e parti del territorio dell’Honduras e di El Salvador. Ed è proprio in Messico, in un sito chiamato Kulubà, nello Yucatàn, che gli archeologi del National Institute of Anthropology and History hanno fatto un’interessantissima scoperta: un tempio risalente a circa mille anni fa. La struttura che è stata scoperta si eleva per sei metri da terra, per una lunghezza si 55 metri ed una larghezza di 15 metri.

Gli archeologi hanno anche riportato alla luce ed esplorato 4 strutture, vicino al tempio, in quella che doveva essere l’antica piazza. Le strutture rinvenute erano due edifici adibiti a residenza, un altare e una particolare struttura di forma circolare. In particolare, per quanto riguarda la struttura circolare, gli archeologi pensano che fosse anticamente adibita a forno. Sembra, inoltre, che l’arcaico tempio sia stato usato in due periodi distinti dell’epoca dei Maya: il primo, chiamato tardo classico, è compreso tra il 600 ed il 900 d.C. mentre il periodo denominato classico è compreso tra l’850 e il 1050 d.C.

In verità, però, come ci dice l’archeologo Alfredo Barrera, il lavoro è solo all’inizio, molto altro c’è ancora da scoprire. Tuttavia, il lavoro di scavo non è affatto semplice. La zona in cui gli archeologi stanno lavorando si trova vicino ad una famosa località caraibica di Cancùn, particolarmente vulnerabile ai danni causati dal vento e dal sole in quanto non vi sono coperture a proteggerla. Si sta quindi pensando di piantare organismi vegetali capaci di proteggere e coprire l’area per fare in modo che vento e sole non danneggino i reperti.