Rinvenute in America piccole armi create apposta per insegnare ai bambini a cacciare

In America settentrionale sono stati trovati utensili, usati per la caccia dai nativi americani, insolitamente piccoli e inadatti per essere utilizzati da persone adulte.

Ci troviamo in America settentrione, sulla costa dell’Oregon, per l’esattezza, e queste zone erano abitate, più di mille anni fa, da gruppi di nativi americani che parlavano il Chinookan e il Salish. Questi individui vivevano vicino la foce del fiume Columbia e, per cacciare le loro prede o per la guerra, utilizzavano uno strumento particolare chiamato Atlatl. Quest’arma era solitamente fatta in ossa di balena o legno e serviva per scagliare lance di legno a grandi distanze (fino a 30 metri) imprimendo ad esse molta forza. Questo strumento di caccia era affusolato e aveva due estremità: la prima serviva per impugnare l’arma con una mano e l’altra, posizionata nella parte opposta, aveva un alloggiamento per inserire il dardo.

Con un preciso e veloce movimento del braccio lo strumento lanciava il dardo nel punto desiderato. Nel decennio compreso tra gli anni ’60 e ’70, in quelle zone, sono stati scoperti più di 7000 oggetti e strumenti appartenenti a quelle tribù e, in particolare, sono stati trovati degli Atlatl estremamente piccoli che difficilmente sarebbero potuti servire a persone adulte. Questi strumenti erano talmente piccoli che si esclude potessero essere stati creati per l'utilizzo da parte di individui di sesso femminile, generalmente più piccoli degli uomini, così gli archeologi dell’Università di Alberta hanno supposto che queste armi fossero, in realtà, prerogativa dei bambini della tribù.

Come ci dicono gli archeologi che hanno pubblicato il loro studio su Antiquity, per queste tribù sapere usare questo tipo arma, anche piuttosto complessa, sarebbe stato di vitale importanza perché avrebbe garantito alla tribù e al cacciatore un maggiore efficienza, quindi un maggiore numero di prede catturate. Sarebbe stato fondamentale, quindi, insegnare già in tenera età ad usare questi oggetti e per questo motivo, dunque, sono stati costruiti Atlatl molto piccoli, adatti per essere impugnati dai giovanissimi della tribù.