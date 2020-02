Rinvenuti per caso i fossili extralarge degli antenati dei moderni armadilli

Una scoperta tanto fortuita quanto rara è avvenuta in Argentina, sulle rive di un fiume, dove sono stati ritrovati i gusci di quattro antichi animali, ancestrali degli odierni armadilli.

A volte la fortuna, nelle scoperte scientifiche, può giocare un ruolo estremamente importante come in questo caso dove, in Argentina, sono stati trovati i resti fossili di un antico animale, ancestrale dei moderni armadilli. Il merito della scoperta lo si deve, infatti, ad un allevatore argentino. L’uomo stava guidando il suo gregge quando ha scoperto, per puro caso, i resti fossili. L’allevatore ha subito allertato le autorità scientifiche locali che, una volta giunte sul luogo, hanno confermato l’incredibile scoperta. Ciò che è emerso dal terreno è tanto raro quanto incredibile: i resti fossili appartengono a 4 individui, di sesso e di età molto differenti.

E’ raro, infatti, che si trovino reperti fossili di più individui, morti presumibilmente nello stesso momento. Le spoglie fossilizzate appartengono ai Glyptodon che vivevano nella odierna Argentina all’incirca 20 milioni di anni fa. Questi animali erano erbivori e, nonostante le loro incredibili dimensioni, erano delle prede. La loro arma principale di difesa dai carnivori era un grosso carapace che, come uno scudo, difendeva l’animale. Ed è stato proprio il grosso carapace a convincere l’allevatore a chiamare degli esperti paleontologi perché ciò che aveva scoperto non apparteneva ad alcun animale moderno.

Da questi antichi e mastodontici animali si sono poi evoluti i moderni armadilli, tuttavia fu proprio il loro spesso carapace a decretarne, probabilmente, l’estinzione. Si pensa, infatti, che questi animali si siano estinti per mano dell’uomo perché il loro carapace era una risorsa fondamentale per i primi ominidi. La scoperta dei fossili di questo gruppo di individui, come ci dicono gli esperti, potrebbe dare risposte molto importanti ad alcune domande come, per esempio, se tra questi animali esistesse del dimorfismo sessuale.