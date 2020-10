Rinvenuti i resti di un antico tempio Vichingo in Norvegia dedicato a Thor e Odino

Sono stati rinvenuti i resti di un antico luogo di culto di circa 1200 anni fa, in Norvegia, dedicato alle divinità vichinghe Odino, Thor e Freyr.

La scoperta è stata fatta nella zona più occidentale della Norvegia durante gli scavi per la costruzione di alcuni edifici ad uso abitativi. Come ci dicono gli archeologi che hanno condotto alla scoperta del sito si tratta del primo antico tempio trovato in Norvegia. Altri edifici simili sono stati rinvenuti in Svezia e Danimarca. Questi templi venivano denominati, dai Norvegesi che li avevano costruiti, “case degli Dei” e rappresentavano la diretta evoluzione di altri luoghi di culto, più semplici, costruiti il più delle volte in spazi aperti. L’edificio era costruito in legno ed aveva una forma rettangolare con il lato lungo che misurava 14 metri e quello corto 8.

La costruzione doveva essere alta 12 metri ed al centro vi era una torre che sporgeva dal tetto. La casa degli dei è stata datata fine VIII secolo e, al suo interno, doveva avere delle figurine scolpite in legno rappresentanti gli dei, in particolare si veneravano Odino, Thor e Freyr. Il culto di queste divinità prevedeva l’immolazione di animali o l’offerta di bevande ed oro ed i riti venivano officiati durante date particolari come il solstizio di mezza estate ed il solstizio di mezzo inverno. Siccome le offerte raggiungevano gli dei sotto forma di spirito, dopo le feste venivano preparati sontuosi banchetti dove le offerte venivano cucinate, quindi mangiate o bevute dai partecipanti alla cerimonia.

A riprova di ciò, intorno all'area sono state ritrovate le ossa degli animali che venivano sacrificati e delle fosse di cottura dove i cibi venivano preparati. Partecipare a queste ricorrenze religiose, ci dicono gli archeologi che hanno scoperto il tempio, doveva essere un momento molto importante e allegro perché si mangiava e si beveva molto tutti insieme. Nella zona dove sorgeva la chiesa sono stati trovati anche i resti di un insediamento rurale di 2000-2500 anni fa e due cosiddette case lunghe dove vi alloggiava la famiglia di contadini ed i loro animali.