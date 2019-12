Rinvenuto l'antico 'Mitreo dai marmi colorati' nei pressi di Ostia

Gli archeologici hanno rinvenuto un antico tempio romano in onore del dio Mitra e di altre divinità nei pressi di Ostia, vicino Roma, e la sua particolarità è rappresentata da marmi intensamente colorati.

L’edificio è stato chiamato dagli esperti, infatti, “Mitreo dai marmi colorati” proprio per la presenza di marmi colorati all’interno della sua stanza principale chiamata "spelaeum" ove, inoltre, sono emersi una panca, un pozzo rituale e quella che sembrerebbe un’aiuola. Riguardo quest’ultima, infatti, ci spiega Max Victor David, professore presso il Dipartimento di Storia, Culture e Civiltà dell’Università di Bologna, che gli antichi adoratori del dio Mitra erano soliti fare uso di piante psicotrope per raggiungere un particolare stato di estasi e coscienza alterata.

Per comprendere il ritrovamento è necessario, però, approfondire la figura della mitica divinità che ha origini ben più lontane. Esso, infatti, veniva adorato già da persiani ed induisti e si diffuse nell’Impero romano in età ellenistica, entrando a far parte delle cosiddette religioni misteriche molto in voga in quel periodo, ovvero tutti quei culti di origine orientale reinterpretati in chiave esoterica. Mitra viene associato al sole e alla luce e veniva sacrificato, in suo onore, un toro. Infatti, all’interno del Mitreo, come ci spiegano gli esperti, avvenivano banchetti e sacrifici.

Tuttavia, iscrizioni e reperti rinvenuti all’interno della struttura suggeriscono che vi si venerassero anche altri dèi come Crono, padre di Zeus ed altre divinità, e Iside. È interessante come gli scavi hanno fatto emergere che, molto probabilmente, il Mitreo era, in origine, una caupona, ovvero una taverna, e che il tempio fu tale solo per un periodo relativamente breve in quanto l’avvento del Cristianesimo portò ad una progressiva intolleranza verso queste religioni misteriche e alla relativa chiusura dei luoghi di culto. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista specialistica Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae.