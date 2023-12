Rinvenuto un 'drago blu' in Giappone di 74 milioni di anni mai visto prima

In Giappone, lungo il fiume Aridagawa nella Prefettura di Wakayama, è stata fatta una scoperta paleontologica straordinaria: i resti quasi completi di un mosasauro mai visto prima, soprannominato "Drago Blu". Questo predatore marino, grande quanto uno squalo bianco, ha vissuto circa 72 milioni di anni fa e presenta caratteristiche uniche.

Il mosasauro, battezzato scientificamente come Megapterygius wakayamaensis, possedeva pinne posteriori insolitamente grandi e una pinna dorsale, elementi non riscontrati in altre specie di mosasauri. Questa combinazione di caratteristiche ha lasciato perplessi gli scienziati, poiché la maggior parte degli animali nuotatori ha le pinne più grandi nella parte anteriore del corpo per una migliore manovrabilità nell'acqua.

La struttura unica di M. wakayamaensis suggerisce che possa aver usato le sue grandi pinne posteriori per immergersi rapidamente o emergere velocemente, rendendolo un cacciatore abile. La scoperta di questo mosasauro è significativa non solo per la sua rarità, ma anche per le implicazioni che ha sulla nostra comprensione dell'evoluzione dei rettili marini.

La presenza di una pinna dorsale e di pinne posteriori di dimensioni insolite sfida le nostre attuali conoscenze sulla morfologia e sulle abitudini di nuoto dei mosasauri. Questo ritrovamento apre nuove prospettive sulla diversità e l'adattabilità di questi antichi predatori marini (e non sarebbe la prima volta che si fa una scoperta simile).