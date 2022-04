È stato rinvenuto un misterioso scheletro antico decapitato, con la propria testa ai piedi

Gli archeologi nel Regno Unito hanno scoperto un mercenario di epoca romana sepolto con la sua spada e un misterioso scheletro decapitato. La contea di Vale of Glamorgan, in Galles, ha assunto Rubicon Heritage Services per lavorare alla ricostruzione degli avvenimenti.

In una sezione della strada di cinque miglia, c'era una collezione di manufatti romani e diversi scheletri, ha detto a Insider Mark Collard, l'amministratore delegato di Rubicon Heritage, che pilotano il progetto. Si ritiene che uno sia un mercenario, sepolto con una grande spada e una spilla militare, datato al periodo in cui "l'Impero Romano andò in pezzi in Gran Bretagna", ha detto Collard.

Nelle vicinanze c'era un altro scheletro di un uomo decapitato. Nel 2019, in un cimitero romano nel Suffolk, in Inghilterra, gli archeologi hanno trovato la stessa configurazione del cadavere in 17 scheletri decapitati le cui teste erano state rimosse dopo la morte, si ritiene (se ne volete sapere di più, di usi e rituali, vi consigliamo la lettura dei 5 curiosi aspetti della civiltà romana). Il ritrovamento ha lasciato parecchi grattacapi agli archeologi, ha riferito WordsSideKick.com.

Rimane un mistero cosa simboleggiasse la pratica. Una teoria suggerisce un collegamento a un sistema di credenze pagane di tribù celtiche preromane che consideravano la testa il contenitore dell'anima, hanno detto gli archeologi a WordsSideKick.com. Entrambi gli uomini in Galles sono stati sepolti su una grande collina con "viste fantastiche sulla campagna. Ci deve essere una ragione per questa scelta", ha detto Collard a Insider.

Collard ha affermato che un'altra sezione scavata della strada ha rivelato un luogo di sepoltura di un periodo successivo che ha sollevato molte domande. Nel mezzo di un campo si trova un cimitero medievale un tempo nascosto, scoperto da Collard e dalla sua squadra, che contiene 450 corpi.

"È insolito che siano sepolti in modo efficace nel mezzo di un campo. Non è vicino a una chiesa. E questa è una delle cose su cui ci stiamo chiedendo perché le persone dovrebbero tornare indietro così a lungo per seppellire le persone in cima a questo tumulo", ha detto Collard.

Il gruppo sta conducendo un'analisi dettagliata dei resti, controllando i legami familiari con i corpi, i segni di malattie o ferite o gli indizi sulle diete. La squadra dietro lo scavo ha pubblicato un e-book che descrive in dettaglio il progetto chiamato "Five Mile Lane", che descrive ciò che è stato trovato finora, comprese le cremazioni dell'età del bronzo, una punta di freccia e una casa rotonda di 3000 anni. I risultati dettagliati saranno pubblicati alla fine del 2022.

"Gli archeologi dicono sempre che non ci aspettavamo di trovare così tanto, e in questo caso davvero non l'abbiamo fatto, perché le indagini precedenti non hanno suscitato molte speranze. Ma si è rivelato un luogo preistorico romano densamente occupato, e più tardi, un paesaggio con molte attività dal 4000 a.C. alla Seconda guerra mondiale", ha detto Collard.

