Tutto da rinviare per Ingenuity: il software del drone necessita di una 'patch' correttiva

Poche ore fa la NASA ha reso pubblico che il volo di Ingenuity - posticipato al 14 aprile 2021 - non potrà avere luogo a causa di alcune modifiche che il software di sistema del drone richiede. Una sorta di "patch", ed ecco in cosa consisterà.

Da quando il drone ha sbloccato i suoi rotori la settimana scorsa, si sono susseguiti molteplici test su Ingenuity, il primo potenziale velivolo che solcherà i cieli di Marte. La strumentazione e i dati telemetrici del piccolo elicottero funzionano in maniera eccelsa, ma durante un test di volo eseguito lo scorso 9 aprile, si è attivato un protocollo di sicurezza conosciuto come "timer watchdog" che ha insospettito gli ingegneri.

Il team JPL che si occupa di Ingenuity ha identificato finalmente una possibile soluzione per escludere definitivamente il problema della sequenza di comando. Nelle passate ore, il team ha considerato e testato diversi approcci per risolvere il problema, concludendo che la modifica e la reinstallazione del software del controllo del volo di Ingenuity è la scelta più affidabile. Una sorta di "patch", praticamente.

Proprio mentre state leggendo questa news, al JPL si sta cercando un modo per convalidare e rendere compatibile l'aggiornamento con il drone su Marte. Sebbene lo sviluppo della "patch" sia semplice, il processo di collegamento a Ingenuity richiederà del tempo, quindi non è più possibile per la NASA affermare una data certa per il volo dell'elicottero.

Se tutto andrà come previsto, l'agenzia statunitense spera di darci un aggiornamento più preciso la prossima settimana - dopo il 18 aprile - fornendoci anche la data di volo.

Mentre Ingenuity subisce queste piccole modifiche, Perseverance prosegue la sua missione nonostante sia fermo e in "in attesa": il rover genera ossigeno dall'anidride carbonica di Marte grazie allo strumento MOXIE. Per molte altre curiosità vi rimandiamo al nostro speciale su Perseverance, il rover più stupefacente di sempre.

