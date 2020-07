Rinvio per il Galaxy Fold 2: lo smartphone pieghevole non sarà all'Unpacked di Agosto

A quanto pare, il Samsung Galaxy Fold 2 non farà parte del Samsung Unpacked 2020 di agosto. Il popolare leaker Max Weinbach infatti sul proprio account Twitter ha affermato che il dispositivo non sarà mostrato nel corso del keynote che il colosso coreano terrà il prossimo mese.

In una serie di tweet successivi al primo, Weinbach sottolinea che "non è una sorpresa" in quanto il software non sarebbe pronto nemmeno per un eventuale lancio a Settembre, "e ci sono pochissimi dettagli sull'hardware. Probabilmente per questo motivo è stato ritardato".

Il via alla commercializzazione sarebbe in programma solo ad Ottobre, con probabile presentazione a Settembre. Ritardi di questo tipo sono i peggiori, in quanto implicano anche rinvii per gli altri passaggi in vista del lancio, tra cui la certificazione da parte dei gestori telefonici ed i test. Secondo Weibach, infatti, non sarebbero nemmeno partiti i test con gli operatori, a differenza di quanto avvenuto con il Galaxy Note 20 ed il Galaxy Z Flip 5G che saranno sicuramente della partita.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Galaxy Z Fold 2 sarà il pieghevole top di gamma, ed a giudicare dai rumor pubblicati dai colleghi di SamMobile dovrebbe essere caratterizzato da dinamismo e modernità. Per le conferme di rito però bisognerà aspettare un pò.