Niente rinvio per iOS 14: il nuovo sistema operativo di Apple arriverà a breve!

Il lungo rapporto di Bloomberg sui piani Apple per il prossimo autunno è stato seguito da un'altra nota, firmata sempre dalla popolare agenzia di stampa, che si è soffermata su un altro prodotto della compagnia di Cupertino: iOS 14. Il lancio del sistema operativo per iPhone a quanto pare non sarà legato alla presentazione di iPhone 12.

Secondo Bloomberg, infatti, Apple dovrebbe lanciare iOS 14 a Settembre, come avvenuto anche negli scorsi anni quando però la data di distribuzione è stata annunciata nel corso del keynote. Al momento la data esatta della pubblicazione non è nota, ma la Mela Morsicata è solita rilasciare i major update per i propri dispositivi a ridosso della metà del mese o giù di li.

iOS 14 nel frattempo è nella fase public beta accessibile anche da coloro che non dispongono di un account sviluppatore. Gli ingegneri e programmatori Apple stanno testando le novità annunciate nel corso della WWDC prima di metterle tra le mani dell'ampia platea di utenti. Il nostro consiglio, come sempre, è di installare le beta solo su dispositivi secondari e non su quelli principali in quanto potrebbero contenere bug o malfunzionamenti.

Come sempre, vi terremo aggiornati non appena arriveranno notizie ufficiali, ma la sensazione è che manchi davvero poco al lancio di iOS 14.