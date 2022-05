Nessun rinvio per iPhone 14 Max: lancio al momento confermato a Settembre

Nella serata di ieri si è sparso in rete il rumor riguardante alcuni presunti ritardi per iPhone 14 Max, il nuovo modello di iPhone che sostituirà il Mini già dal prossimo autunno. Secondo quanto riportato, i problemi di produzione sarebbero collegati ai lockdown in Cina per i nuovi focolai di Coronavirus, ma la situazione sarebbe sotto controllo.

Molti infatti osservano non appena le restrizioni per il Covid-19 si sono iniziate ad allentare, il gigante tecnologico di Cupertino si sarebbe rapidamente mosso con i fornitori delle componenti chiave per riportare tutto nella tabella di marcia.

Invece, alcuni (incluso il popolare ed affidabile analista Ming-Chi Kuo) riferiscono che ciò ancora non sarebbe avvenuto, e l’iPhone 14 Max sarebbe ancora in ritardo. Al momento però non ci sarebbe da preoccuparsi perchè se i fornitori di componenti dovessero continuare a “fare gli straordinari”, il piano originale di Apple continuerà ad essere valido.

Sulla base delle informazioni ottenute da Kuo, non sono stati messi in preventivo ritardi o rinvii di alcun tipo ed iPhone 14, 14 max, 14 Pro e 14 Pro Max dovrebbero arrivare nei negozi in simultanea a Settembre 2022. Questo rumor cozza con l’indiscrezione trapelata ad inizio settimana secondo cui un modello di iPhone 14 sarebbe in ritardo di tre settimane. Le sfide però potrebbero essere legate alla domanda: resta da capire qualesarà la disponibilità.