Ancora un rinvio per i MacBook Pro con M2 Pro ed M2 Max, niente lancio nel 2023?

Secondo un nuovo rapporto pubblicato dal DigiTimes, Apple avrebbe nuovamente rinviato il lancio dei MacBook Pro da 14 e 16 pollici di prossima generazione con chip M2 Pro ed M2 Max, che non arriveranno nei negozi ad inizio 2023 come inizialmente previsto.

Non è chiaro a questo punto quando potremo mettere le mani sui nuovi dispositivi, in quanto anche lo stesso giornale non fornisce molte indicazioni sulla possibile data di lancio.

Lo scorso settimana Mark Gurman di Bloombeg aveva affermato che Apple avrebbe pianificato il lancio dei computer nella prima metà del 2023: a livello tecnico dovrebbe trattarsi di laptop con design e caratteristiche simili a quelli attualmente disponibili nei negozi, ad eccezione dei chipset che dovrebbero essere l’M2 Pro e l’M2 Max. Questi ultimi due processori a quanto pare offriranno dei miglioramenti descritti come “marginali” rispetto agli attuali M1 Pro ed M1 Max.

È indubbio però che qualcosa sia successo e non è chiara la motivazione di questo nuovo rinvio: di recente TSMC ha dato il via alla produzione di massa dei chip a 3nm, ma ciò non dovrebbe aver influito sulla scelta di Apple dal momento che in molti sostengono che gli M2 Pro ed M2 Max potrebbero restare sul nodo a 5nm come i loro diretti predecessori.

Quest’oggi intanto sono emersi alcuni rumor sul possibile lancio da parte di Apple dei MacBook con schermi touch.