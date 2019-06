Altro rinvio per lo smart speaker Galaxy Home di Samsung

Nuove indicazioni su Galaxy Home, l'altoparlante intelligente della società coreana che secondo i rumor emersi qualche settimana fa dovrebbe arrivare prossimamente. Quest'oggi arrivano le dichiarazioni dell'amministratore delegato di Samsung, che parlando con il Korea Herald ha fatto il punto sul lancio dello smart speaker.

Hyun-su Kim ha affermato che la finestra di lancio prevista per il dispositivo è nel Q3 2019, quindi nel terzo trimestre dell'anno.

"L'altoparlante Galaxy Home sarà l'elemento centrale degli elettrodomestici Samsung, ed abbiamo intenzione di lanciarlo a metà del secondo semestre dell'anno" ha affermato Kim, riprendendo le dichiarazioni dei suoi colleghi e facendo un pò di chiarezza a riguardo.

Inizialmente annunciato ad agosto 2018, in concomitanza con il lancio di Note 9, il dispositivo ancora non ha raggiunto i negozi, nonostante sia stato mostrato durante altri eventi tenuti dalla compagnia. Precedentemente, DJ Koh aveva promesso il lancio ad aprile, ma come abbiamo avuto modo di raccontarvi, non ha raggiunto i negozio.

The Verge aveva raggiunto alcuni rappresentanti di Samsung lo scorso mese di maggio, e questi avevano affermato che il lancio era ancora in programma per la prima metà dell'anno. Oggi però arriva un altro rinvio, per bocca dell'amministratore delegato.

Basato su Bixby, lo smart speaker andrà a mettersi in diretta concorrenza con gli Echo di Amazon ed Homepod di Apple.