RIP Internet Explorer: qualcuno ha costruito una tomba per il browser defunto

È finalmente arrivato il momento dell'addio forzato a Internet Explorer: con un aggiornamento del 15 giugno, infatti, Microsoft ha reso obsoleto il browser, imponendo a tutti gli utenti il passaggio a Microsoft Edge. La notizia, però, sembra aver generato il cordoglio di molti utenti.

Mentre l'abbandono di Internet Explorer ha fatto piombare il Giappone nel caos, visto che moltissime aziende e agenzie governative utilizzavano il browser per monitorare presenze dei propri impiegati e come tool dai molteplici utilizzi, in Corea del Sud un ingegnere ha pensato bene di costruire una vera e propria tomba con tanto di lapide per il programma.

La tomba, la cui immagine è diventata virale in Corea ed è stata riportata anche da Reuters, è stata costruita dall'ingegnere software Jung Ki-young, ed è costata la bellezza di 314 Euro. Il "memoriale" di Internet Explorer si trova nel bar del fratello di Jung, nella città di Gyeongju.

La lapide, poi, reca l'epitaffio "è stato un ottimo strumento per il download di altri browser", una frase con cui moltissimi utenti Windows non potranno che trovarsi d'accordo. Infine, sulla tomba troviamo anche la data di "nascita" e quella di "morte" del browser, ovvero il 17 agosto 1995 e il 15 giugno 2022.

Intervistato da Reuters, Jung ha spiegato di aver creato il memoriale in onore di un software che ha definito la sua carriera di ingegnere software: occupandosi perlopiù di siti web, Ki-young ha spiegato di essersi sentito chiedere migliaia di volte di produrre un sito web compatibile principalmente con Internet Explorer, anche quando altri browser come Google Chrome e Mozilla Firefox hanno superato l'applicazione di Microsoft per popolarità.

"[Internet Explorer] era una spina nel fianco, ma devo ammettere che la nostra relazione è stata di amore-odio. Internet Explorer ha dominato per un'intera era", ha spiegato Jung.