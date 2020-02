La riparazione dell'iPhone? In USA i tecnici arrivano direttamente a casa

Apple ha appena lanciato, in alcune zone selezionate degli Stati Uniti d'America, la possibilità di farsi riparare l'iPhone direttamente in casa. Si tratta di un servizio particolarmente utile per chi abita lontano da un centro ufficiale. Interessante la possibilità di richiedere l'arrivo dei tecnici anche in ufficio.

Insomma, stando anche a quanto riportato da MacRumors e come potete vedere sul sito del supporto USA, Apple sta espandendo il suo servizio di riparazione, rendendolo molto più comodo per una certa tipologia di clienti. A quanto pare, al momento questa possibilità è stata resa disponibile solamente per i cittadini di San Francisco, Los Angeles, Chicago, New York, Houston e Dallas. Tuttavia, sembra evidente che ci sia la volontà di espandere il servizio ben oltre queste sei città. In precedenza un servizio simile esisteva già, ma era limitato solamente alle aziende.

Non tutte le problematiche sono coperte da questo servizio. Ad esempio, sembra che la sostituzione della batteria non venga offerta, mentre a quanto pare i problemi relativi allo schermo possono essere risolti anche a domicilio.

Chiaramente, per avere questo comodo servizio, si potrebbe dover pagare un costo aggiuntivo, come indicato al momento della scelta del metodo di riparazione dell'iPhone. Non è chiaro quanto possa costare una riparazione a domicilio, ma probabilmente non si tratterà del servizio più economico presente sulla piazza.