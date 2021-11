Riparazioni lunghe per gli iPhone? Apple 'presta' un iPhone XR ai clienti

Interessante novità in arrivo per gli utenti iPhone che si rivolgono ad Apple per la riparazione dei loro smartphone. Come notato da MacRumors, a partire dal 4 Novembre prossimo negli Stati Uniti ed in altre regioni il customer care Apple offrirà ai clienti un iPhone XR.

Attualmente, Apple "dà in prestito" ai clienti un iPhone 8, ma evidentemente ha deciso di aggiornare l'opzione con un modello di smartphone più moderno. L'iPhone Xr è infatti un dispositivo più nuovo di un anno rispetto all'iPhone 8, e dispone di funzionalità più avanzate come il Face ID, la dual SIM (ricordiamo che gli iPhone 13 e 13 Pro supportano le Dual eSIM) ed anche il chip A12 Bionic che offre prestazioni più veloci.

Non sappiamo se questa opzione sia disponibile anche in Italia o no, e nella nota interna ottenuta e visionata da MacRumors si fa riferimento solo a "Stati Uniti ed altre regioni". Questo sistema entra in vigore nel momento in cui l'Apple Store determina che l'iPhone del cliente deve essere spedito ad un centro di riparazione per sistemare i problemi: in questo modo per evitare di lasciare l'utente senza smartphone, viene inviato un iPhone XR in maniera del tutto gratuita che dovrà restituire appena ricevuto quello di cui è proprietario.

Ricordiamo che per tutti i dettagli è disponibile la nostra recensione di iPhone Xr.