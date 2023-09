Riparte la corsa per i diritti tv della Serie A, De Siervo: 'offerte insoddisfacenti'

Con la sosta della Serie A in corso, e gli impegni della Nazionale Italiana di Luciano Spalletti che incombono, le attenzioni della Lega di Serie A tornano ad essere puntate verso i diritti televisivi del campionato 2024-2029.

È stata infatti convocata per lunedì 11 Settembre a Milano un’assemblea di Lega che ha tra l’ordine del giorno proprio la questione dei diritti televisivi. L’amministratore delegato Luigi De Siervo ha lasciato intendere che è difficile che durante la riunione di lunedì prossimo si arrivi ad una chiusura del cerchio in quanto le offerte per i diritti tv della Serie A presentate sono ancora troppo basse e la Lega potrebbe valutare anche un nuovo bando o procedere con l’ipotesi del canale proprietario.

In occasione dell’evento Calcio Social Responsibility, l’AD ha fatto sapere che “questa fase si è conclusa con offerte vincolanti fino al 15 ottobre. La Lega nel frattempo ha fatto partire la sua radio-tv. La Lega non accetterà offerte insoddisfacenti come al momento sono arrivate. Non sono né ottimista o pessimista. Sono consapevole del valore del prodotto e i broadcaster devono pagare il contenuto per quello che vale”.

Il dirigente ha comunque fatto sapere che dal 15 Ottobre 2023 si potrebbe ripartire con un nuovo bando, qualora non si dovesse trovare una quadra visto che tra le offerte presentate da Sky, DAZN e Mediaset e le richieste c’è ancora distanza (comunque non incolmabile).