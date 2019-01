Ripercorriamo i 12 anni di iPhone: dai costi per fabbricarlo alle vendite

Steve Jobs sale sul palco della Macworld e annuncia il primo storico iPhone. Era il 9 gennaio 2007 e nessuno si aspettava quanto quello smartphone avrebbe cambiato le nostre vite. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti e gli analisti di Bankmycell hanno deciso di ripercorrere dettagliatamente tutto ciò che riguarda questi prodotti Apple.

In particolare, come potete vedere qui sotto, il team di analisti ha ricreato delle dettagliate infografiche relative a tutti gli iPhone arrivati sul mercato e ha stimato i costi dei singoli componenti e le vendite. Ebbene, stando alle informazioni in nostro possesso, i componenti del primo iPhone costavano 217,73 dollari mentre il prezzo di vendita della versione da 4GB era di 499 dollari. Riportiamo di seguito i numeri delle restanti iterazioni:

iPhone 3G (2008) - Costo materiali: 166,31 dollari - Prezzo di vendita: 599 dollari (8GB)

iPhone 4 (2010) - Costo materiali: 187,51 dollari - Prezzo di vendita: 599 dollari (8GB)

iPhone 4S (2011) - Costo materiali: 188 dollari - Prezzo di vendita: 649 dollari (8GB)

iPhone 5 (2012) - Costo materiali: 199 dollari - Prezzo di vendita: 649 dollari (16GB)

iPhone 5S (2013) - Costo materiali: 190,70 dollari - Prezzo di vendita: 649 dollari (16GB)

iPhone 6 (2014) - Costo materiali: 196,10 dollari - Prezzo di vendita: 649 dollari (16GB)

iPhone 6S (2015) - Costo materiali: 211,50 dollari - Prezzo di vendita: 649 dollari (16GB)

iPhone 7 (2016) - Costo materiali: 219,80 dollari - Prezzo di vendita: 649 dollari (32GB)

iPhone X (2017) - Costo materiali: 370,25 dollari - Prezzo di vendita: 999 dollari (64GB)

iPhone XS Max (2018) - Costo materiali: 390 dollari - Prezzo di vendita: 1099 dollari (64GB)

In un'altra infografica, che trovate sempre qui sotto, Bankmycell riporta il numero di vendite di ogni singolo iPhone. Insomma, vi consigliamo di consultare tutto il materiale che vi mettiamo a disposizione, visto che ci sono miriadi di informazioni interessanti.

I dati ci sono stati forniti, come al solito, da Ash Turner di Bankmycell.