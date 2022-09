Riportata alla luce la tomba di una 'vampira' del XVII secolo

Un team di archeologi dell'Università "Nicolaus Copernicus", guidato dal prof. Dariusz Poliński, ha scoperto i resti scheletrici di un "vampiro femmina" in un cimitero polacco del 17° secolo. Gli esperti, mentre effettuavano lavori di scavo, hanno infatti scoperto lo scheletro di una donna, che era stata inchiodata a terra con una falce sul collo.

Secondo il rapporto pubblicato dal New York Post, il particolare strumento agricolo ritrovato sul corpo era comunemente usato, nel 1600, dai polacchi superstiziosi per cercare di trattenere una persona morta se si riteneva che questa fosse un vampiro, in modo da non permetterle di tornare dalla morte, eventualmente decapitandola.

È stato infatti constatato che la falce era posizionata in modo tale che se il cadavere avesse cercato di alzarsi, la testa sarebbe stata tagliata di netto o comunque ferita. È stato inoltre riscontrato che la donna portava un lucchetto attorno al dito di un piede, a simboleggiare "la fine della vita e l'impossibilità di ritornare dal regno dei morti".

Degno di nota è anche il fatto che la defunta fosse stata sepolta con un berretto di seta in testa, un bene di lusso nel XVII secolo, a dimostrazione quindi di una condizione economica di tutto rispetto e di come la superstizione non avesse connotazione sociale.

La rivista Smithsonian ha infatti ricordato come, a quei tempi, gli abitanti dell'Europa orientale (e forse non solo loro) credessero che "alcune persone morte sarebbero potute uscire dalla tomba con gli artigli sguainati come mostri succhiasangue per terrorizzare i vivi".

Il New York Post ha inoltre fatto presente come già sette anni fa alcuni resti di altri cinque presunti vampiri erano stati portati alla luce nella città di Drawsko, a circa 200 chilometri di distanza dall'attuale ritrovamento.

Potete vedere le immagini del particolare ritrovamento a fine articolo. Fonte: Miroslav Blicharski / Aleksander

Cosa ne pensate di una tale superstizione? Secondo voi esistono davvero i vampiri? Sapete che il mito del vampirismo potrebbe essere legato alla porfiria? Una patologia realmente esistente.