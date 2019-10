Riprende i carabinieri durante un controllo, denunciato per violazione della privacy

Un 36enne dei quartieri San Lorenzo di Napoli è stato denunciato per violazione della privacy, ingiuria e diffamazione dall'Arma dei Carabinieri. Aveva ripreso con una diretta Facebook le operazioni di controllo di alcuni agenti. Il video era anche diventato virale, accumulando centinaia di migliaia di visualizzazioni.

L'uomo era già conosciuto dalle forze dell'ordine, per alcuni precedenti non divulgati alla stampa. Verso la mezzanotte del 25 settembre il 37enne era stato fermato all'altezza di via Girolamo Santacroce, quartiere Avvocata. Era sul suo motorino con tanto di moglie e figlio di appena 5 anni al seguito

. Tre passeggeri. Numero di caschi in testa? Zero. I carabinieri hanno quindi iniziato le normali operazioni di controllo, compilando il verbale e controllando i documenti dei due coniugi. Ma proprio mentre i carabinieri erano indaffarati con queste operazioni, il 37enne ha ben pensato di estrarre lo smartphone e iniziare una diretta Facebook.

Nel video lo si può sentire accusare i carabinieri di averlo fermato mentre stava portando il figlio al pronto soccorso (un'affermazione che non ha riscontri), condendo la sua ricostruzione dei fatti con diverse offese.

Il video della diretta ha fatto il giro del web, totalizzando su Facebook quasi 300.000 visualizzazioni. Ma non è sfuggito nemmeno agli occhi dell'Arma dei Carabinieri che ha proceduto con una denuncia per violazione della privacy, ingiuria e diffamazione.

La possibilità di riprendere le forze dell'ordine in Italia, specie durante le operazioni di controllo, è stata a lunga dibattuta. Tant'è che sarà interessante vedere il giudizio della magistratura sull'accusa di violazione della privacy. In passato l'avvocato generale aveva già sostenuto che riprendere in video un'agente mentre svolge il suo lavoro violerebbe, appunto, la sua privacy. In questo caso ci troviamo davanti ad un video con offese contro gli agenti, e la gravità del gesto è fuori discussione.