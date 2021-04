Ecco il video del volo di Ingenuity su Marte, ripreso dal rover Perseverance

Oggi abbiamo assistito ad un altro tassello importante dell'esplorazione spaziale: Ingenuity è riuscito a volare ad un'altezza di 3 metri, rimanendo sospeso in aria per 30 secondi circa e a ritoccare in sicurezza la superficie del suolo marziano. Il tutto è stato ripreso dal fedele compagno Perseverance.

Poche ore fa vi abbiamo dato la notizia dell'avvenuto volo, e la NASA stessa ha confermato che tutto è andato per il verso giusto.

La notizia ha subito fatto il giro del web, e l'agenzia spaziale statunitense ha tenuto oggi ben due conferenze per tenerci aggiornarti sulla grande quantità di dati che il piccolo drone e il rover Perseverance hanno acquisito durante questa importante giornata.

Ingenuity ha attivato le sue pali rotanti intorno alle 9:34 di mattina (fuso orario italiano) e grazie all'altissima velocità di rotazione delle pale rotanti (circa 2500 RPM), l'elicottero è riuscito a "governare" la flebile aria marziana, generando abbastanza portanza da portarsi fino a 3 metri di quota. Si è mantenuto stabile per 30 secondi a quell'altezza, per poi girarsi di 90° e riscendere dolcemente da dove era partito.

Dell'evento la NASA è riuscita a catturare un video completo, grazie alle cam di Perseverance. Potete vederlo in apertura alla news oppure cliccando su questo link, che vi riporterà al canale ufficiale del NASA Jet Propulsion Laboratory. Anche le due cam di Ingenuity hanno raccolto molte immagini, e nei prossimi giorni potremmo ricevere nuovo materiale da Marte.

Ora il prossimo passo per Ingenuity sarà di eseguire voli non solo in verticale, ma anche nelle altre due direzioni, allontanandosi di diversi metri dal punto di decollo. La NASA non ha ancora rilasciato news sulle prossime date di volo, ma l'obiettivo è eseguirne almeno altri quattro entro un mese. Speriamo che Ingenuity possa farci sognare ancora il più presto possibile.

Vi ricordiamo che il piccolo elicottero funziona esclusivamente a pannelli solari, e che dopo ogni volo e dopo ogni notte (in cui consuma moltissimo per tenersi al caldo) necessita di ricaricarsi prima di poter operare di nuovo.