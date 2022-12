Avete ripreso dei chili (inspiegabilmente) dopo la dieta? Ecco chi sono i colpevoli!

Anche voi siete rimasti delusi quando, al termine della dieta, avete iniziato a riacquisire chili spaventosamente in fretta? Ecco, secondo un nuovo studio pubblicato su Nature Metabolism, la colpa è di un gruppo di batteri intestinali che aumentano durante il periodo “senza limitazioni”.

I ricercatori, per studiare il ruolo dell’apporto calorico sulla perdita e sull’aumento del peso, hanno somministrato ben 10 tipologie di diete differenti ai topi. In tutti casi, l’interruzione del regime alimentare ha provocato negli animaletti un massiccio aumento dell’accumulo di grasso, rispetto a quelli non a dieta.

Gli scienziati hanno potuto constatare che questo fenomeno è il frutto di una maggior sensibilità dell’intestino nell’assimilare i lipidi. Durante il periodo di alimentazione post-dieta, sono stati rilevati tutti i fattori associati all’obesità: un maggior assorbimento dei lipidi intestinali, un aumento dell’anabolismo dei lipidi nel tessuto adiposo bianco e una diminuzione dell’ossidazione totale dei grassi.

Questi risultati sono stati associati all’aumento del 50% di un particolare ceppo batterico di Lactobacillus negli animali che hanno ricevuto una dieta proteica regolare; invece, l’organismo dei topi che hanno seguito un regime alimentare iperproteico sembra aver soppresso in modo significativo questa crescita.

Per confermare il ruolo del Lactobacillus nell'aumento di peso post-dieta, gli autori hanno usato la penicillina per uccidere questo particolare ceppo di batteri nelle viscere dei topi. L’antibiotico ha ridotto l’assorbimento degli acidi grassi nel tessuto adiposo bianco e ha diminuito l’accumulo di grasso corporeo conseguente la dieta.

Riassumendo le loro scoperte, i ricercatori spiegano che “la rialimentazione dopo una restrizione dietetica a breve termine è accompagnata da un aumento del Lactobacillus intestinale e dei suoi metaboliti, che contribuiscono a un migliore assorbimento dei lipidi intestinali e all'aumento della massa grassa post-dieta”.