La riproduzione della Cycad ci può dire molto sul riscaldamento globale

Ci troviamo in Inghilterra e, più precisamente, sull’isola di Wight, una lingua di terra appena al largo della costa meridionale, nel canale della Manica, dove è avvenuto un fatto inusuale ma che potrebbe essere indice di un problema molto complesso.

Diversi membri del Ventnor Botanic Garden hanno infatti notato una insolita comparsa del Cycad maschile e del Cycad femminile, una specie di pianta.

Le Cycad sono piante molto simile alle palme pur non avendo con esse alcuna parentela sistematica.

Ebbene le Cycad sono ubiquitarie e si possono trovare in molte località del mondo ma essa tende a produrre coni (i gameti) maschili e femminili solamente in climi caldi.

Solitamente la formazione di gameti maschili e femminili, in ambienti con climi non caldi, avviene in strutture chiuse e con temperatura controllata. Quando i due gameti si formano, infatti, quello maschile vola per raggiungere quello femminile e produrre un nuovo individuo.

In teoria, il clima inglese dell'isola di Wight è troppo freddo per far germinare i gameti maschili e quelli femminili.

La formazioni di coni maschili e di quelli femminili nello stesso anno suggerisce che la pianta sta rispondendo ai cambiamenti climatici. Non solo il pianeta si è riscaldato in generale, ma il Regno Unito stesso ha vissuto inaspettatamente estati calde consecutive e inverni relativamente miti.

Questa affermazione la si evince dal fatto che le piante, affinché producano i gameti, i coni, maschili e femminili, devono trovarsi alle giuste temperature per un periodo di tempo relativamente lungo, non solo per un anno o per una stagione soltanto.

Ci si aspetta che altre piante che si trovano in Inghilterra, abituate a climi più caldi, possano germogliare e riprodursi proprio a causa di un ulteriore aumento della temperatura.