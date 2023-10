Riproduzione nello spazio: un nuovo esperimento da risultati incoraggianti

Mentre l'umanità si prepara a oltrepassare le frontiere del nostro pianeta, emergono domande cruciali riguardo al nostro futuro e alla sopravvivenza della nostra specie. Ad esempio, saremo in grado di riprodurci al di là dell'atmosfera terrestre?

Per scoprirlo, alcuni scienziati hanno coltivato degli embrioni di topo in condizioni di microgravità, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. L’esperimento, guidato dall'Università di Yamanashi, suggerisce che gli embrioni dei mammiferi potrebbero sopravvivere nello spazio, almeno inizialmente.

I ricercatori hanno fecondato gli embrioni di topo a Terra, prima di congelarli e inviarli nello spazio. Una volta sulla ISS, le cellule sono state scongelate e coltivate dagli astronauti sia in condizioni di gravità simulata che in condizioni di microgravità.

Il tasso di sopravvivenza di entrambe le colture a bordo della ISS è stato inferiore a quello che si ha sulla Terra ma gli embrioni sopravvissuti si sono sviluppati normalmente. Si tratta di un segnale incoraggiante considerando che altri fattori legati al trasporto e al congelamento potrebbero aver abbassato il numero di embrioni sopravvissuti.

In ogni caso, l’esperimento ha preso in considerazione solo la fase iniziale dello sviluppo embrionale. Saranno quindi necessari altri studi per verificare come la microgravità e le radiazioni cosmiche influiscono sulla crescita dei feti dei mammiferi, in vista di viaggi spaziali sempre più lunghi e frequenti.