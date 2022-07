Riprogrammazione dei tessuti: Il futuro è 'scintillante'

L'Indiana Center for Regenerative Medicine and Engineering (ICRME), presso l'Indiana University School of Medicine, ha dimostrato come una nuova tecnologia di medicina rigenerativa, chiamata TNT, consenta di ottenere la riprogrammazione dei tessuti funzionali nel corpo vivo. Un'applicazione capace di garantire la completa guarigione delle ferite.

Il TNT (non vi preoccupate, non parliamo dell'esplosivo), è un dispositivo minimamente invasivo chiamato appunto "nanotrasfezione tissutale". In grado di riprogrammare la funzione dei tessuti attraverso la somministrazione di micro impulsi di innocue scintille elettriche, per stimolare l'editing genetico specifico delle cellule della pelle.

L'autore della ricerca è l'illustre professor Chandan K. Sen, presidente della J. Stanley Battersby e docente di chirurgia, inoltre direttore dell'ICRME presso la IU School of Medicine e direttore dell'Indiana University Health Comprehensive Wound Care Center.

"La pelle ha migliaia di geni e nelle ferite croniche molti di questi vengono silenziati dalla metilazione del DNA. La tecnologia di editing genetico basata su TNT può rimuovere quella barriera", ha affermato il luminare.

In questo studio, pubblicato sul Journal of Clinical Investigation, è stata osservata la metilazione dell'intero genoma del tessuto di una ferita cronica. In seguito, una volta riprodotto in un modello sperimentale, l' editing genico specifico delle cellule basato sulla tecnica TNT, ha permesso la completa guarigione delle ferite.

D'altronde, le ferite croniche sono un importantissimo campo di studio, possono infatti causare complicazioni gravi e talvolta pericolose per la vita dovute all'abbondanza di tessuto morente e necrotico, che possono portare anche ad amputazione degli arti inferiori e sepsi.

Si stima che il trattamento delle ferite croniche costi al sistema sanitario miliardi di dollari all'anno, il che aumenta esponenzialmente la necessità di scoprire nuovi trattamenti per prevenire l' amputazione, salvare vite umane e ridurre gli enormi costi sanitari.

Kanhaiya Singh, assistente professore di chirurgia e ricercatore presso l'ICRME nonché autore dello studio, ha affermato: "Questo lavoro ha segnato un'importante pietra miliare, evidenziando la necessità di disattivare i geni implicati nel sito della ferita".

Rimanendo in tema, tempo fa è stata scoperto uno sbalorditivo trattamento di rigenerazione. Inoltre, anche la rigenerazione degli organi sta facendo enormi passi avanti.