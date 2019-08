Il riscaldamento dell'Europa è più rapido del previsto, secondo un nuovo studio

Il cambiamento climatico sta aumentando il numero di giorni di caldo e diminuendo il numero di giorni di freddo in Europa, ciò potrebbe rappresentare un rischio per i residenti nei prossimi decenni.

Secondo una nuova ricerca, pubblicata sulla rivista AGU Geophysical Research Letters, il numero di giorni estivi con caldo estremo è triplicato dal 1950 e le estati sono diventate generalmente più calde. Contrariamente, il numero di giorni invernali di freddo estremo sono diminuiti di almeno la metà e gli inverni sono diventati più caldi.

"Anche su questa scala regionale in Europa, possiamo vedere che queste tendenze sono molto più grandi di quanto ci aspetteremmo dalla variabilità naturale. Questo è un segnale dai cambiamenti climatici", ha affermato Ruth Lorenz, scienziata del clima presso l'Istituto Federale Svizzero di Tecnologia a Zurigo, in Svizzera, e autore principale del nuovo studio.

Nel nuovo studio, Lorenz e i suoi colleghi hanno utilizzato i dati osservativi presi dalle stazioni meteorologiche europee dal 1950-2018. In pratica, il team ha esaminato il giorno più caldo e la notte più fredda di ogni anno, confrontando i valori minimi-massimi e osservando questo cambiamento nel tempo.

I giorni estremamente caldi hanno avuto un aumento di temperatura di 2.3° C, mentre i giorni estremamente freddi si sono riscaldati di 3.0° C. Oltre il 90% delle stazioni meteorologiche studiate ha mostrato che il clima si sta riscaldando in una percentuale troppo elevata per essere un fattore puramente dovuto alla variabilità climatica naturale, secondo i ricercatori.

Inoltre, secondo i risultati, l'Europa si sta riscaldando più velocemente di quanto previsto.