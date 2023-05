Riscaldamento globale, brutte notizie: entro 5 anni supereremo la soglia di 1,5 gradi

Un rapporto delle Nazioni Unite (ONU) pubblicato recentemente parla chiaramente: gli aumenti senza precedenti della temperatura globale molto probabilmente vedranno la loro soglia di 1,5 gradi Celsius - il limite che l'accordo di Parigi voleva non superare - violata ad un certo punto nei prossimi cinque anni.

È stata proprio l'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) delle Nazioni Unite a dare l'avvertimento e c'è una probabilità del 66% che le temperature superficiali globali medie annuali superino temporaneamente la soglia di 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali. Questa sarebbe la prima volta nella storia dell'umanità che si registra un tale aumento.

Chiaramente il raggiungimento di questa temperatura sul termometro potrebbe scatenare un crollo climatico irreversibile, come il crollo delle calotte glaciali della Groenlandia e dell'Antartide occidentale, ondate di calore estreme, gravi siccità peggiori di quelle viste in Italia recentemente, stress idrico e condizioni meteorologiche estreme in gran parte del globo.

Non solo: si prevede che nei prossimi mesi si svilupperà un riscaldamento di El Niño - un fenomeno climatico periodico che provoca un forte riscaldamento delle acque dell'Oceano Pacifico Centro-Meridionale - e ciò si combinerà con il cambiamento climatico indotto dall'uomo per spingere le temperature globali in un territorio inesplorato, ha dichiarato Petteri Taalas, segretario generale dell'OMM.

"Ciò avrà ripercussioni di vasta portata per la salute, la sicurezza alimentare, la gestione dell'acqua e l'ambiente. Dobbiamo essere preparati." L'ultimo rapporto dell'OMM ha coperto gli anni dal 2023 al 2027 e sostiene anche che c'è una probabilità del 98% che uno dei prossimi cinque anni sarà il più caldo di sempre, superando l'aumento di temperatura record di 1,28 °C del 2016.